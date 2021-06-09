شاب يقتحم المسرح أثناء حفل لـ محمد حماقي.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد حماقي

شهد حفل المطرب محمد حماقي في أحد الفنادق الكبرى، مشهدا غريبًا، حيث اقتحم شاب المسرح لالتقاط صورة معه، لكن الأمن اعترضه ومنعه من الاقتراب، إلا أن حماقي تدخل وطلب من الشاب ارتداء الماسك كي يلتقط الصورة قائلا «البس كمامة وتعالى اتصور»، كما حرص حماقي هو الآخر على ارتداء الماسك.

وقدم حماقي خلال الحفل عددا من أشهر أغانيه «نفسي أبقى جنبه»، «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، بالإضافة إلى «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».

حفل حماقي

وأعلن حماقي خلال الحفل، أن موعد طرح ألبومه المقبل والذي يعمل عليه حاليا، موضحا أنه سيكون بعد شهر، وحرص أثناء الحفل على إهداء جمهوره أغنية جديدة من ألبومه المقرر طرحه الفترة المقبلة بعنوان «يا نسيم حبيبي نسم» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وطلب حماقي أثناء تقديمه هذه الأغنية من جمهوره عدم التصوير حتى لا تنتشر الأغنية قبل طرحها، وقد نالت الأغنية إعجاب جمهور حماقي من الشباب.

حفل حماقي

وحمل حفل حماقي لافتة كامل العدد، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل دخول الجمهور الحفل حيث تم قياس درجات حرارة جميع الحضور.

وفي ذات السياق، شاركت المطربة اللبنانية نيكول سابا في هذا الحفل، حيث صعدت قبل حماقي وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة التي اشتهرت بها واستقبلها الجمهور بالتصفيق الحار، كما أشاد جميع الحضور بإطلالتها المميزة حيث ظهرت بفستان أسود طويل.