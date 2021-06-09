منى فاروق تشعل مواقع التواصل بـ «فيديو جريء».. والجمهور يرد: «افتحيها ع البحري»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة الشابة منى فروق لموجة حادة من الانتقادات، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على السوشيال ميديا.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد أعلنت عن مشاركتها في عمل فني، حيث كتبت «قريبا».

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وظهرت الفنانة الشابة منى فاروق في الفيديو بفستان زفاف وشعر قصير أشقر، وشاركت الجمهور في اللوك الجديد لتتلقى مجموعة تعليقات تجعلها تنفعل وتغلق التعليقات، حيث أعلنت عن تعليق استفزها «ده فرحك على العريس القديم ولا الجديد».

وتعرضت منى فاروق لموجة حادة من الانتقادات، حيث قال أحد متابعيها: «ايوه بقي افتحيها ع البحري طالما الوش الطيب مجبش نتيجه»، وقال آخر: «خليكي محتترمة زي ما انتي وابعدي عن الوسط ده».

وقبل ذلك الفيديو بأيام، نشرت الفنانة منى فاروق منذ فيديو عبر إنستجرام، أجابت من خلاله عن جميع أسئلة متابعيها، حيث أكدت أنها تستعد للعودة مرة أخرى للفن بعد الانتهاء من امتحانات الليسانس.

كما تطرقت أثناء حديثها، لأزمتها والتي أشارت إلى أنها استطاعت أن تتغلب على تلك الأزمة بالصلاة والدعاء رغم دخولها فترة في مرحلة اكتئاب إلا أنها استطاعت التغلب عليها.