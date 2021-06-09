شكرا لاهتمامكم بخبر إطلالة جريئة من نيكول سابا في أحدث حفلاتها بمصر.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بإطلالة جريئة أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الساعات الماضية، سهرة غنائية داخل فندق “تريامف” بالقاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.

وشهد الحفل الذي أقيم داخل فندق “تريامف” ، حضور جماهيري كبير من محبي ومعجبين الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

وطلت الفنانة نيكول سابا، وهي مرتدية فستان مفتوح اسود اللون، من تصميم وديع دو جريج، خطف أنظار الجميع ونال إعجابهم.

وكان في استقبال الفنانة نيكول سابا المنتج وليد منصور منظم الحفل.

وشهد صعود الفنانة نيكول سابا على خشبة المسرح هتافات كبيرة من الجمهور وصيحات الإعجاب، استمرت طوال الحفل أثناء تقديمها العديد من أغانيها الشهيرة.

وقدمت نيكول سابا في الحفل العديد من أغانيها الشهيرة المميزة منها “براحتي” و”التوتو ني” و”قررت”، “ياواد يا تقيل” و”سهر الليالي”و”بنت السلطان” للمطرب الشعبي أحمد عدوية، وغيرها من الاغاني

وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين علي الحفل والمنظم وليد منصور ” Talent WM”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للحفل الذي لاقى إعجاب آلاف المحبين والمتابعين للنجمة نيكول سابا، والذي يرصده موقع “لايف نيوز” على النحو التالي:

وفي وقت سابق تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بإصابة الفنانة نيكول سابا بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي نفاه مصدر مقرب من نيكول لإحدى المجلات.

وأكد المصدر أن الفنانة بخير وصحتها جيدة، أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، ولكن كان المغزى من منشورها أنها لا تغادر منزلها خلال الآونة الأخيرة لتجنب الإصابة فقط وليست مصابة.

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