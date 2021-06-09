- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لاهتمامكم بخبر بعد إعلانها الاعتزال.. آمال ماهر تفاجئ الجمهور من جديد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام قليلة من إعلان الفنانة آمال ماهر اعتزال، فاجأت جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل بيان جديد.
وجهت الفنانة آمال ماهر، رسالة إلى جمهورها تتحدث عن أزمتها الحالية، والتي أعلنت بسببها الاعتزال.
سارة سلامه تخضع لعملية تجميل فاشلة.. هكذا تغير شكلها (اتفرج)
بعد 11 عامًا على عرض الفيلم.. لن تصدق كيف أصبح شكل طفل «اللمبي 8 جيجا»
وقالت آمال ماهر في رسالتها للجمهور: ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي
لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر
ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر إبتلاءات حياتي …
ربنا كريم وقوي وجبار وهو المُعز والمُذل،
كلي إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له..
كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس ..
الشكوىٰ لغير الله مذلة،
ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، ومن الله فقط أنتظر الفرج والجبر والنصر وجزاء الصبر والاحتساب على كل ما يعلمهُ الله ..
حسبي الله فهو نعم المولىٰ ونعم النصير
اللهم لك الحمد على كل شيء اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء.. فكل قدرك وقضائك خير يا رب..
وهيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله..
وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم..
دعواتكم