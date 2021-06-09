شكرا لاهتمامكم بخبر بعد إعلانها الاعتزال.. آمال ماهر تفاجئ الجمهور من جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام قليلة من إعلان الفنانة آمال ماهر اعتزال، فاجأت جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل بيان جديد.

وجهت الفنانة آمال ماهر، رسالة إلى جمهورها تتحدث عن أزمتها الحالية، والتي أعلنت بسببها الاعتزال.

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وقالت آمال ماهر في رسالتها للجمهور: ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي

لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر

ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر إبتلاءات حياتي …

ربنا كريم وقوي وجبار وهو المُعز والمُذل،

كلي إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له..

كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس ..

الشكوىٰ لغير الله مذلة،

ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، ومن الله فقط أنتظر الفرج والجبر والنصر وجزاء الصبر والاحتساب على كل ما يعلمهُ الله ..

حسبي الله فهو نعم المولىٰ ونعم النصير

اللهم لك الحمد على كل شيء اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء.. فكل قدرك وقضائك خير يا رب..

وهيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله..

وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم..

دعواتكم