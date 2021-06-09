بعد الهجوم عليها.. فيفي عبده تستفز الجمهور بوصلة رقص جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة فيفي عبده متابعيها، الساعات الماضية، بنشر فيديو جديدا لها على حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.وظهرت فيفي عبده في الفيديو الجديد الذي نشرته على حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي في وصلة رقص جديدة.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو، وهى ترقص مرتدية فستانا باللون الأزرق نال إعجاب متابعيها، وحقق آلاف المشاهدات.

وكتبت الفناة فيفي عبده على فيديو الرقص الذي نشرته مؤخًا: ” تحية مني لأهل العراق.. بحبكم أوي”.

وتنوعت تعليقات الجمهور على فيديو وصلة الرقص الجديدة لفيفي عبده، مابين : “خمسة مواه .. بنحبك أوى.. أحلى تحية من العراق”.

ولمشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي:

https://www.instagram.com/tv/CP4EMq-H3Xb/?utm_source=ig_embed

وعانت الفنانة فيفي عبده منذ فترة من وعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية، نتيجة تلقي حقنة خاطئة، وهو ما أعلنته عبر صفحتها الشخصية .

وكتبت فيفي عبده: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولى واللى بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم».

إلا أنها سرعان مافاجئت الجمهور بعدها بصورة لها بملابس صيفية، مرتدية سترة وهوت شورت من الستان والأورجانزا، باللون الأصفر على إحدى شواطئ البحار، الأمر الذي جعلها تتعرض لهجوم كبير من قبل الجماهير منتقدين الملابس الجريئة التي ظهرت بها.

اقرا ايضًا: