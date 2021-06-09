سارة سلامه تخضع لعملية تجميل فاشلة.. هكذا تغير شكلها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة سارة سلامة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وبدا شكل الفنانة سارة سلامة في الصورة متغيرًا إلى حد كبير، مما دفع الكثير من جمهورها الاعتقاد بأنها خضعت لجراحة تجميلية فاشلة في وجهها مما تسبب في تغير ملامحها إلى هذا الحد.

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وظهرت سارة سلامة في الصورة مرتدية توب انيق، واعتمدت علي المكياج الصاخب وتركت خصلات شعرها البني منسدلًا علي أكتافها بطريقة ساحرة.

يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.

مسلسل “إسعاف يونس” تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ”ضيف شرف” في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.