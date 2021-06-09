آخر ظهور لـ سمير غانم قبل وفاته .. فاجئ الجميع بما فعله (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمير غانم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل سمير غانم، زعموا أنه من آخر ظهور له قبل وفاته.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر سمير غانم في حفل زفاف حفيدة شقيقته.

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وفاجئ الفنان الراحل سمير غانم في الفيديو الحضور بتقديمه وصلة غنائية احتفالًا بحفيدة شقيقته.

وظهر الفنان سمير غانم في الفيديو بجوار شقيقته السيدة سمية غانم وشقيقه حسام غانم، وغنى للعروس، مقاطع من الأغنية الشهيرة “حلوين من يومنا والله”، بعد تعديله بعض كلماتها، إذ قال “يا ليل طول شوية ع القمصة الحلوة ديا، يا ليل طول شوية على العروسة الحلوة ديا، يا ليل طول شوية على أمينة الحلوة ديا (المطربة أمينة كانت تقف خلفه)، ده الغالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى، حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة”.

وتبين أن الفيديو المتداول، كانت قد نشرته السيدة سمية غانم بعد وفاته من حفل زفاف حفيدتها “صبا”، وتم تداوله عبر صفحات رواد موقع فيس بوك، مصحوبًا بالدعاء له.