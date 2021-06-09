صورة نادرة لطفولة ناهد السباعي مع جدتها الراحلة هدى سلطان (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ناهد السباعي

اتفرج صورة نادرة للفنانة ناهد السباعي مع جدتها الراحلة هدى سلطان، قامت الفنانة ناهد السباعي بنشر صورة نادرة لها منذ طفولتها برفقة جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الإنستجرام” لتحيي ذكرى وفاة جدتها ولتشارك جمهورها ومتابعيها بأحلى ذكريات طفولتها.

وظهرت الفنانة ناهد السباعي خلال الصورة وهي في سن صغير وكانت برفقة جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان، وقامت بالتعليق على الصورة قائلة:”اللهم إني اشتقت لمن لم يأتي مثلها أبد ولن يعوض مكانها أحد اللهم ارحم جدتى”.

حصلت الصورة على الكثير من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين على الإنستجرام، وأنهالت التعليقات على الصورة داعين للفنانة الراحلة هدى سلطان بالرحمة والمغفرة والجنة.

جدير بالذكر، أن الفنانة ناهد السباعي حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان، وابنة المنتجة ناهد فريد شوقي والمخرج مدحت السباعي، وشقيقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي، فهي من عائلة فنية عريقة وقررت أن تخوض المجال الفني وتعمل كما عملت عائلتها، وبالفعل استطاعت أن تنال إعجاب العديد من الجمهور والنقاد وخاصة بعد أن قامت ببطولة المسلسل التليفزيوني “هبه رجل الغراب” وأثبتت موهبتها من خلال الدور الذي قامت بتجسيده.

ويعد مسلسل “النهاية” هو أخر عمل فني قامت الفنانة ناهد السباعي بالمشاركة فيه، المسلسل بطولة الفنان يوسف الشريف وبمشاركة عدد من نجوم الفن مثل: عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، سهر الصايغ، أحمد وفيق، وإخراج:ياسر سامي، وحقق ذلك المسلسل نجاحا جماهيرا كبيرا وقت عرضه على الشاشة خلال شهر رمضان للعام الماضي.

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