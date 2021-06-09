تامر حسني يروج لفيلمه الجديد «مش أنا» بهذه الطريقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد الفنان تامر حسني، لبدء العرض الرسمي لفيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “مش أنا”، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، الايام المقبلة.

ومنذ أيام نشر الفنان تامر حسني، برومو فيلمه الجديد “مش أنا”، والذي لاقى إعجاب ملايين المتابعين من جمهور الفنان تامر حسني في مصر والوطن العربي.

وتصدر برومو فيلم تامر حسني الجديد “مش انا “، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أن حقق 10 ملايين مشاهدة في يوم واحد، حيث احتل المركز 49 عالميًا على موقع يوتيوب العالمى.

وخلال الساعات الأخيرة نشر الفنان تامر حسني، البوستر الرسمي لفيلم الجديد “مش انا” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب تامر حسني تعليقا على البوستر :”٢٣/٦ بجميع دور العرض الفيلم جمهور عام”.

وتدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

ويشارك فى بطولة فيلم تامر حسني الجديد “مش أنا”، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين.

وفيلم “مش انا” من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

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