انت الان تتابع خبر بشرى ساره موعد فتح مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

قال المجلس_السياسي_للحوثيين أن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد.

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وتقدمت مبادرات عديدة لمناقشه فتح مطار صنعاء ولكن جميعها لم تنجح .. وهناك اجراءات ومناقشات حاليه لحل هذا الوضع الراهن

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