انت الان تتابع خبر اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني 9/6/2021 والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021م .

فضيحة القرن: ضبط مفتي دولة عربية وهو "يزني" ممرضة في مستشفى سعودي (شاهد)

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???????? أسعار الصرف في #صنعاء

#الدولار :

شراء : 597 ريال .

بيع : 599 ريال .

#السعودي :

شراء : 157,5 ريال .

بيع : 158 ريال .

???????? أسعار الصرف في #عدن

#الدولار :

شراء : 932 ريال .

بيع : 938 ريال .

#السعودي :

شراء : 246 ريال .

بيع : 247 ريال .

#الأسعار_غير_ثابتة وتختلف من محل صرافه إلى آخر .

#سياج_بوست

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