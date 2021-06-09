انت الان تتابع خبر اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني 9/6/2021 والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021م .
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(*الأخبار الـ5 المشتعلة الآن)
???????? أسعار الصرف في #صنعاء
#الدولار :
شراء : 597 ريال .
بيع : 599 ريال .
#السعودي :
شراء : 157,5 ريال .
بيع : 158 ريال .
???????? أسعار الصرف في #عدن
#الدولار :
شراء : 932 ريال .
بيع : 938 ريال .
#السعودي :
شراء : 246 ريال .
بيع : 247 ريال .
#الأسعار_غير_ثابتة وتختلف من محل صرافه إلى آخر .
#سياج_بوست
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