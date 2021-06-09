تارا عماد تبهر الجمهور بصورة مذهلة وسط الجبال (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تارا عماد

اتفرج تارا عماد تبهر الجمهور بصورة مذهلة وسط الجبال ، قامت الفنانة تارا عماد بنشر صورة جديدة مذهلة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، فدائما تحرص على مشاركة جمهورها أجدد إطلالتها في مختلف الأماكن التي تذهب إليها.

حيث ظهرت الفنانة تارا عماد خلال الصور وهي تمارس رياضة اليوجا وسط الجبال تبهرز مرونة جسدها ورشاقتها المعتادة، ولكن فوجئ جمهورها ومتابعيها بأنها تمارس اليوجا بين جبلين لتشكل تلك الحركة خطورة كبيرة عليها وصعوبة شديدة، ولم تظهر بمفردها بل ظهرت برفقة إحدى صديقاتها التي كانت تمارس اليوجا معها أيضا.

وعلى الفور حصلت الصورة على إعجابات عديدة من قبل الجمهور ومتابعيها على الإنستجرام، وقام الكثير من المتابعين بالتعليق على الصورة خلال دقائق قليلة من النشر حيث حصلت الصورة على ألاف التعليقات التي تشيد بجمالها ورشاقتها وحركاتها المرنة الرائعة، ولكن حذرها العديد من الجمهور والمحبين من خطورة ممارسة اليوجا بهذا الشكل، حيث قال أحدهم:”أوعي تقعي”.

جدير بالذكر، أن الفنانة تارا عماد شاركت في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه على الشاشة خلال السباق الرمضاني الماضي لهذا العام، المسلسل من بطولة الفنانة نيللي كريم، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن مثل:لقاء الخميسي، محمد فراج، مصطفى درويش، حمزة العيلي، هشام إسماعيل، بالاضافة إلى العديد من الفنانين والفنانات.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بين المشاهدين من مختلف دول الوطن العربي، وأشاد به العديد من نقاد الفن وأحدث ضجة بين المسلسلات في السباق الرمضاني، ونال دور تارا عماد على إعجاب الكثير من المشاهدين والمتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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