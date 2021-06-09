بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل من داخل حمام سباحة ملكي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، جدلًا واسعًا الساعات الأخيرة، وذلك بعد نشرها صورة لها بإطلالة جريئة داخل أحد حمامات السباحة.

ونشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها عبر موقع الصور الشهير «انستجرام» ظهرت فيها داخل أحد حمامات السباحة ببرج دبي، وذلك .

وكتبت نسرين طافش على الصور التي قامت بنشرها على حسابها الرسمي “انستجرام”: «عندما تشعر بأنك بصحة جيدة ومتقدم وحيوي وعلى قيد الحياة تجذب الكثير من هذه الأمور إليك».

كما قامت الفنانة نسرين طافش بمشاركة مقطع فيديو من داخل غرفتها، حيث يظهر إلى جانب إحدى النوافذ حوض سمك يمتد على كامل الجناح الذي تعيش فيه.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليق على منشور الفنانة نسرين طافش، وهم يبدون إعجابهم بجمال المكان الذي توجد فيه.

ويمكن مشاهدة الفديو عبر الرابط التالي:

https://www.instagram.com/nesreentafesh/?utm_source=ig_embed

فيما وجعهت بعض المواقع انتقادات كبيرة لنسرين طافش بسبب صورة حوض السباحة، حيث أشار أحدهم إلى أن طافش تعرضت لهجوم واسع من قبل المتابعين.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة السورية نسرين طافش، في مسلسل “المداح” الذي عرض ضمن المسلسلات المصرية ي شهر رمضان الماضي 2021، من بطولة المطرب حمادة هلال.

وتعد نسرين طافش من النجمات النشطات على مواقع التواصل الاجتماعي وتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها متبوعة دائما برسالة إيجابية تتضمن نصائح حياتية للجمهور.

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