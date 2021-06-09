هبة مجدي تخطف أنظار الجمهور فى جلسة تصوير جديدة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بإطلالة ناعمة، خطفت الفنانة هبة مجدي أنظار الجمهور إليها بعد مشاركتها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الفنانة هبة مجدي، في جلسة التصوير الجديدة وهي ترتدي فستاناً يجمع بين اللونين الأبيض والذهبي، والذي نال إعجاب جميع المتابعين وجمهور هبة مجدي.

كما استعرضت الفنانة هبة مجدي من خلال جلسة التصوير الجديدة مجوهراتها، والتي ظهرت باللون اللبني، ما نال إعجاب متابعيها.

https://www.instagram.com/p/CP5ytqbFjZl/?utm_source=ig_embed

وحرص متابعي الفنانة هبة مجدي على التفاعل معها خلال التعليقات، عن طريق التعليق لها بكلمات تتغزل فى أحدث فوتوسيشن لها.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة هبة مجدى كان بمشاركتها فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل «موسى« للنجم محمد رمضان.

وجسدت الفنانة هبة مجدي في مسلسل “موسى” دور شقيقة النجم محمد رمضان فى المسلسل.

وشارك فى بطولة المسلسل الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ودارت أحداث مسلسل “موسى” في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.