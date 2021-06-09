بطولة أحمد السقا ومنى زكي.. كل ماتريد معرفته عن فيلم “السرب”

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر فيلم “السرب” المقرر عرضه الايام المقبلة، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021، حيث انه يضم مجموعة كبيرة من ألمع وأشهر النجوم في مصر.

ويدخل فيلم “السرب” من ضمن الأفلام الوطنية، والتي تستهدف استعادة الحياة شبه الطبيعية مع إعادة فتح دور السينما في مصر بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في بطولة فيلم “السرب” مجموعة كبيرة من اشهر وألمع النجوم من بينهم النجم أحمد السقا وهند صبري ومنى زكي وكريم فهمي وآسر ياسين.

وفيلم “السرب” من إخراج المخرج أحمد نادر جلال، الذي كانت آخر أعماله مسلسل “كوفيد – 25” من 15 حلقة، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وتدور قصة فيلم “ألسرب” حول الضربة الجوية التي أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجيش المصري بتنفيذها ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ردا على ارتكاب مذبحة ضد مصريين هناك.

موقع “لايف نيوز” يرصد الاعلان الرسمي لفيلم “السرب” على النحو التالي:

يذكر أن آخر أعمال الفنان احمد السقا كان مسلسل «نسل الاغراب» بطولة أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاح كبير.

فيما كانت آخر أعمال الفنانة منى زكي، مسلسل “لعبة نيوتن” في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة سيد رجب ومحمد ممدوحة وعائشة بن أحمد ومحمد فراج.

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