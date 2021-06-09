42 يومًا من المرض.. نهال عنبر تكشف آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال الفنانة دلال عبد العزيز، تمكث في المستشفى لعلاجها من فيروس كورونا المستجد، منذ ما يقارب من حوالي 42 يوما.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا فى مطلع شهر مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية .

وبالرغم سلبية مسحتها حاليا إلا أنها تعاني من آثار الإصابة بكورونا على الجهاز التنفسى والرئتين.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عن آخر تطوات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلة :”الحالة الحمد لله مستقرة صحيح بتتحسن ببطء، والموضوع طول أوى لكن الحمد لله مفيش أى تدهور للحالة ومازالت تحت الأجهزة”.

وخلال الساعات الاخيرة نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك” :”هي لسه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، وبجد شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب”.

من جانبها نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفى، مكتوب عليها :” المريضة لا تعلم أي شىء عن زوجها”.

وطالبت دنيا وايمي سمير غانم، الجمهور ومحبي الفنانة دلال عبد العزيز، بتكثيف الدعاء لوالدتهما حتى يتم شفائها على خير وعودتها لهم مرة أخرى.

ومؤخرًا توفي النجم الكبير سمير غانم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكن حتى الآن لم يتم إخبار زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بخبر وفاته، خوفًا على صحتها من وقوع مثل هذا الخبر الأليم على نفسيتها.

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