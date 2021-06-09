عدن - ياسمين عبد العظيم - خالد عليش

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد عليش بعد إجراء عملية جراحية، كشف الفنان والمذيع خالد عليش أخر تطورات حالته الصحية بعد أن تم نقله إلى المستشفى وأجرى عملية جراحية خلال أيام قليلة ماضية نتيجة تعرضه لأزمة صحية.

حيث قام خالد عليش بنشر منشور جديد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الفيسبوك” لطمأنه جمهوره ومتابعيه على صحته، وكشف عن أخر تطورات حالته الصحية حيث قال:«بشكر كل الناس اللي كلمتني وبتحاول توصلي و تطمن عليا».

وأضاف قائلا: «الحمد لله أنا بخير وهي عملية جراحية صغيرة وعدت وخرجت الحمد لله من المستشفى ويومين تلاتة في البيت وأبقى أحسن إن شاء الله»، وتفاعل مع المنشور عدد كبير من جمهوره ومتابعيه داعين له بالصحة والعافية وبالشفاء العاجل.

حيث كان شقيق الفنان خالد عليش أعلن مرض شقيقه ودخوله المستشفة لإجراء عملية جراحية عاجلة، وقام بنشر صورة له وهو على فراش المرض بإحدى المستشفيات دون أن يكشف أي تفاصيل، وعلق على الصورة قائلا: «ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل».

جدير بالذكر، أن الفنان والمذيع خالد عليش أتجه إلى الفن بعد أن كان يقدم برنامج إذاعي بعنوان “السكة أحلى” من خلال محطة إف إم الإذاعية، وقام بالمشاركة في المسلسل التليفزيوني “الطاووس” الذي تم عرضه على شاشة مختلف القنوات العربية خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي، المسلسل بطولة سهر الصايغ وجمال سليمان والعديد من نجوم الفن الأخرين.

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