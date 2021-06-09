انت الان تتابع خبر المجلس الأوروبي: لا حل عسكرياً للصراع في اليمن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكد المجلس الأوروبي، الأربعاء، أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن.

وقال المجلس الأوروبي، إنه يدعم "الحكومة اليمنية ووحدة البلاد واستقرارها".

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هذا وسلمت الحكومة الشرعية اليمنية، رئيس مجلس الأمن وأعضاءه، ظهر الأربعاء، رسالة تحمل توقيع مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي. وتركز الرسالة على المذابح الأخيرة للحوثيين في محافظتي مأرب والحديدة.

و دعا وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، ميليشيا الحوثي إلى اغتنام فرصة إحلال السلام والتعاطي مع الموقف العماني والمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب والجلوس في طاولة المفاوضات.

وشدد بن مبارك لدى لقائه في مسقط، رئيس مجلس الدولة العماني عبدالملك الخليلي، على أنه "آن الأون أن توقف أصوات المدافع وأن تقرع أجراس السلام".

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