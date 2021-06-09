انت الان تتابع خبر شروط الحوثيين للدخول في محادثات قادمة لحل الازمة والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - المجلس السياسي للحوثيين: مطالبنا في أي محادثات قادمة هي رفع الحصار ووقف العدوان وخروج القوات الاجنبية وقال ايضا من بين مطالبنا في أي محادثات قادمة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.
|فضيحة القرن: ضبط مفتي دولة عربية وهو "يزني" ممرضة في مستشفى سعودي (شاهد)
# تم القبض.. حفلة لحسناوات عاريات يغطين أجسادهن بالبالون في الرياض والشرطة تداهم المكان (شاهد)
# ذهبت إلى مشعوذ للعلاج من العقم فقام بتنويمها وعندما أفاقت اكتشفت الكارثة
# الملك سلمان يفاجئ الوافدين اليمنيين في المملكة بأغرب قرار ملكي
(*الأخبار الـ5 المشتعلة الآن)
البحرين تهتز بعد مقطع لشايب يتحرش بطفلة من الخلف في...
علامات يوم القيامة تخرج من الكويت: شاب يمارس الفاحشة...
بسبب جسدها المغري للاعبين.. الكاف يستبعد حكمة عربية من...
من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...
بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...
شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.