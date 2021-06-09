انت الان تتابع خبر بالصور ظبط جاسوس إسرائيلي في اليمن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - - المتحدث_باسم_الحوثيين_العسكري : يعلن عن ضبط جاسوس إسرائيلي في اليمن، وبين في تغريدة له على صفحته الرسمية على تويتر، أنه سيتم بث فيلم وثائقي بعنوان " جاسوس الموساد " خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال سريع إن الفيلم الوثائفي "يكشف بالوثائق جزءا من التدخل الإسرائيلي في بلادنا ومخطط استهداف اليمن عسكريا واسرار أخرى تكشف لأول مرة " حسب تعبيره

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