انت الان تتابع خبر بالصور ظبط جاسوس إسرائيلي في اليمن والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - - المتحدث_باسم_الحوثيين_العسكري : يعلن عن ضبط جاسوس إسرائيلي في اليمن، وبين في تغريدة له على صفحته الرسمية على تويتر، أنه سيتم بث فيلم وثائقي بعنوان " جاسوس الموساد " خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال سريع إن الفيلم الوثائفي "يكشف بالوثائق جزءا من التدخل الإسرائيلي في بلادنا ومخطط استهداف اليمن عسكريا واسرار أخرى تكشف لأول مرة " حسب تعبيره
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