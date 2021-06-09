ديانا حداد تدهش جمهورها بملامح مختلفة..هل خضعت لعملية تجميل!(صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ديانا حداد

اتفرج ديانا حداد تدهش جمهورها بملامح مختلفة ، قامت الفنانة المطربة ديانا حداد بنشر صورة جديدة لها بإطلالة رقيقة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها فهي من النجوم الذين يفضلون مشاركة أخبارها وإطلالتها الجديدة.

وظهرت الفنانة ديانا حداد بإطلالة بيضاء رقيقة صيفية مبهجة أبرزت جمالها ورقتها، أما بالنسبة للمسات الجمالية فقامت بوضع القليل من المكياج لإضفاء جاذبية لإطلالتها ووضعت لون روج احمر على الشفاة ليبرز ملامحها اكثر، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها ليضيف إليها أنوثة وجمال، وكتبت على الصورة معلقة:اللي يحبني صح، أحبه صح”.

وعلى الفور قام العديد من الجمهور والمتابعين بالإعجاب بالإطلالة، ولكن هناك العديد قاموا بالتعليق على أن ملامح ديانا حداد اختلفت كثيرا عن ما كانت عليه من قبل، وأعتقد البعض أنها خضعت لعملية جراحية هي التي أدت إلى حدوث تغير في ملامحها، والبعض الأخر أكد على أن ملامحها كما هي بدون تغيير.

جدير بالذكر، أن الفنانة ديانا حداد قامت بإطلاق كليب جديد في عيد الحب كإهداء إلى الشباب وكان من النوع البدوي اللبناني الرومانسي الذي يعشقه العديد من الشباب والفتيات، والكليب كان يحمل عنوان «ما حد يحس بالعاشق»، الكليب من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، وحاز هذا الكليب على إعجاب العديد وحقق مشاهدات عالية في وقت قصير عند إصداره على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.



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