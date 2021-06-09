رامز أمير يداعب الجمهور بصورة جديدة مذهلة..ويعلق:ماهانش عليا أتصورها طبيعية

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامز أمير

اتفرج رامز أمير يداعب الجمهور بصورة جديدة مذهلة، قام الفنان الشاب رامز أمين بنشر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، ليشارك جمهوره ومتابعيه بأحدث صورة تم التقاطها بشكل مختلف.

ظهر الفنان أمير رامز خلال الصورة وهو طائر في الهواء وقدمه غير مثبتة على الأرض، وداعب جمهوره وعلق عليها قائلا:“ مهنش عليا اتصور صور طبيعية ”، وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور ومتابعيه على الإنستجرام.

حيث شارك الفنان الشاب رامز أمير في مسلسل نجيب زاهي زركش الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام، المسلسل من بطولة الفنان يحيى الفخراني، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات منهم:أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

حقق الفنان رامز أمير نجاحا كبيرا منذ أن دخل في المجال الفني وسرعان ما أثبت موهبته وكفائته من خلال الأدوار التي جسدها في العديد من الأفلام والمسلسلات، فجمعنا لكم مجموعة من الأعمال البارزة في مشواره الفني، إليكم عدد منها:-

محمود المصري

الليل وأخره

شرف فتح الباب

أنا قلبي دليلي

فيلم الفرح

فيلم المركب

فيلم كف القمر

مسلسل حالة عشق

مليكة

حملة فرعون

رسائل

العنكبوت

الاختيار

سفاري

برد الشتا

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