ذكرى نادرة للفنان الراحل سمير غانم مع أشقائه (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الراحل سمير غانم

اتفرج ذكرى نادرة للفنان الراحل سمير غانم مع أشقائه ، تداول عدد كبير من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” صورة نادرة وقديمة للفنان الراحل سمير غانم برفقة اشقائه، حيث رحل عن عالمنا الفنان سمير غانم قبل أيام قليلة ماضية أثر دخوله المستشفى قبل وفاته بأيام قليلة.

حيث ظهر الفنان الراحل سمير غانم في الصورة وهو جالسا برفقة أشقائه في إحدى المناسبات العائلية لديهم، وعلى الفور حازت الصورة على الكثير من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين لعائلة سمير غانم الفنية، وقام الكثير منهم بالتعليق على الصورة داعين له بالرحمة والمغفرة والجنة وإلهام الصبر لبناته، كما دعوا لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء القريب العاجل والخروج من المستشفى.



توفى الفنان سمير غانم خلال أيام قليلة ماضية تحديدا في اليوم الـ20 من شهر مايو الماضي وتم نقل جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابل الأسرة بمدينة نصر، وتلقى العزاء في المقابل الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، بجانب شقيق الراحل سمير غانم اللواء حسام غانم.

وحضر دفن الجثمان والعزاء عدد كبير من الأهل والأقارب وزملاء المجال الفني مثل: يسرا، وفاء عامر، هالة صدقي، أشرف زكي، كريم فهمي وزجته، كريم محمود عبد العزيز وزوجته، إلهام شاهين، بيومي فؤاد، عمرو محمود ياسين، حمادة هلال، أشرف زكي، ميرفت أمين بالاضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن الأخرين، وشهد العزاء بكاء وانهيار ابنتيه دنيا وإيمي وهما في حالة من الذهول لفقدان والدهم.

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