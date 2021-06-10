حسن يوسف يكشف حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان حسن يوسف حقيقة ما تم تداوله بشأن عودة زوجته الفنانة شمس البارودي للتمثيل، وذلك بعد تصدرها محرك البحث على موقع جوجل وموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك” لتداول صورة لها برفقة زوجها الفنان حسن يوسف في أحدث ظهور لهما.

حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، صورة نادرة للفنان حسن يوسف برفقة زوجته الفنانة شمس البارودي مأخوذة بطريقة “السيلفي”، وتداولت بعض الأقاويل بين الجمهور ومتابعيهم بشأن عودة شمس البارودي مرة أخرى للتمثيل.



وبعد نشر الصورة بدقائق قليلة، نالت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وتسأل العديد منهم عن حقيقة الشائعات المتداولة بشأن عودة شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى ولكن لم يرد أحد على أي تعليق على الصورة.

وقام الفنان حسن يوسف بالتعليق على تلك الشائعات المتداولة بشأن عودة زوجته شمس البارودي للتكثيل مرة أخرى، حيث قال خلال تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الأخبار متداولة تعتبر شائعات وليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، مؤكدا أن هذا الأمر لا تفكر فيه شمس البارودي على الإطلاق.

جدير بالذكر، أنه هناك شائعات انتشرت مؤخرا بشأن وفاة الفنان حسن يوسف، ولكنه قابل تلك الشائعات بالسخرية والتعجب، وذلك فى مداخلة ببرنامج “التاسعة” تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري، مؤكدا أن الشائعات أصبحت جزءا طبيعيا في حياة اي مشهور.

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