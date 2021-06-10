بعد الإعلان عن مرضها.. نقابة المهن التمثيلية تصدر قرار عاجل بشأن فاطمة كشري

عدن - ياسمين عبد العظيم - قرار عاجل أعلنت عنه نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد الأنباء المنتشرة حول تدهور الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري.

ومن جانبه، قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة وجهت بإرسال فريق طبي لمعالجة الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري، مع تكفل النقابة بتكاليف علاجها، رغم كونها غير عضوة بالنقابة.

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وأشار الفنان منير مكرم في تصريحات صحفية: «تواصلت الفنانة فاطمة كشري معي ومع الدكتور أشرف زكي الذي قرر أن تتكفل النقابة بمصاريف علاجها، بالإضافة إلى متابعة حالتها الصحية أولا بأول، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، برغم كونها ليست عضوة في النقابة».

الأزمة بدأت عندما نشرت الفنانة فاطمة كشري صورة لها في المستشفى، بعد تعرضها لأزمة صحية احتاجت إلى إجراء جراحة عاجلة، في شهر مارس الماضي، لكن بعد خروجها من المستشفى تدهورت حالتها بشكل واضح، بعد حدوث مضاعفات خطيرة.