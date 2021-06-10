تطور مفاجئ في الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز .. ومصدر من داخل المستشفى يكشف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير طبية من داخل مستشفى العزل عن تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ، وذلك بعد تدهور حالتخها الصحية بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وأشارت مصادر من داخل المستشفى أن الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز شهدت تحسنًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ما يزيد عن 5 أسابيع قضتها في العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت المصادر أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال لا تعلم أي شيء عن رحيل زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

وقالت المصادر إنه بالرغم من معاناة الفنانة دلال عبد العزيز من مشكلات صحية في الرئة وصعوبة شديدة في التنفس، كأثر سلبي من الإصابة بالفيروس التاجي، وتحتاج إلى وضع قناع الأكسجين بشكل دائم حيث إن مستوى الأكسجين فى الجسم أقل من 90 مما يستدعي بقائها في العناية المركزة.