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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر في الحكومة اليمنية عن سم الرئيس القادم لليمن، وفي ما رصده سياج بوست.

وقال الوزير المستقيل صالح الجبواني أن أيام الرئيس هادي أصبحت أيامه معدودة وأن اسماً واحداً هو من أقرب المقربين من الرئيس هادي سيكون الرئيس القادم لليمن.

ليس محسن ولا طارق ولا عبدالملك ولا عيدروس.. الكشف عن الرئيس القادم لليمن بدل هادي (أقرب المقربين منه)

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وبحسب الجبواني فإن رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك هو من سيصبح رئيس اليمن، وأن هادي وقع عند تعيينه قراراً سرياً بعدم إقالة عبدالملك من منصبه أبداً، مشيراً إلى أن الأخير سيتولى رئاسة اليمن، بعد أن تنقل كافة صلاحيات الرئيس هادي إليه.

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