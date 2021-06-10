ليلى علوي تكشف سر رشاقتها.. وبهذه الطريقة خسرت وزنها الزائد

عدن - ياسمين عبد العظيم - ليلى علوي

تحدثت الفنانة المتألقة ليلى علوي عن سر رشاقتها والطريقة التي خسرت من خلالها الكثير من وزنها بعدما وصلت إلى وزن كبير.

وقالت الفنانة ليلى علوي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON E» إنها لا تكثر في تناول الطعام.

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ليلى علوي

وأشارت الفنانة ليلى علوي إلى أنها لا تتناول الكثير من الطعام، كما لا تتناول وجبة العشاء أبدًا وأنها تلجأ إلى طرق أخرى عند شعورها بالجوع.

وأشارت الفنانة ليلى علوي إلى أنها عندما تتعرض للجوع تتناول الزبادي بالليمون: «مباكلش ولو جوعت بالليل باكل زبادي بالليمون وده اكتشاف واللي عايز يخس ميتعشاش بالليل وياكل زبادي بالليمون وادعوا لي بعدها».

وعن تعرضها لوسواس بسبب وزنها، أكدت الفنانة ليلى علوي أنها لا تقيس وزنها بشكل يومي كما أُشيع، مشددة على أنها لا تفعل ذلك، لكنها تقيس وزنها كل فترة، قد تصل إلى 20 يوما.

من جهة أخرى، تحدثت ليلى علوي عن الفنان الراحل أحمد زكي، معتبرة أنه «نمبر وان»، وفنان لن تستطيع مصر تعويضه، مثنية على طيبته وأخلاقه وكرمه.