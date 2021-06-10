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الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عن وجود ثغرات رقمية ممكن أن تستغل في هجمات إلكترونية في بعض منتجات Microsoft.

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# السلطات السعودية تصعق جميع السعوديين والوافدين بتحذير أمني عالي الخطورة

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وأوضح المركز أن Microsoft أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية: Microsoft Office، و Microsoft Office Outlook، وWindows Defender.

وأشار إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وفي السياق ذاته حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من عدة تحديثات أصدرتها Adobe؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في عددٍ من المنتجات وقال إنه يستهدف كل القطاعات.

وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، حجب الخدمة (DoS)، وتجاوز آلية حماية.

وأوصى المركز في الختام لتفادي هذه الخطورة بتحديث المنتجات المتأثرة، مشيرًا أن Microsoft أصدرت مؤخرا توضيحًا لهذه التحديثات.

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