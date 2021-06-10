يحدث الآن: إعلان الطوارئ في دولة خليجية بعد تعرض نجل الأمير لمحاولة...

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن حادثة تعرض لها أحد الأبناء في الأسرة الحاكمة البالغ من العمر 18 عاما صباح اليوم الإثنين.

حيث هدد الفتي بالقتل من قبل شخص لم يتم التعرف على هويته يقود دراجة نارية، اعترض طريقه خلال سيره بسيارته الخاصة برفقة سائقه وصديقه في منطقة الفحيحيل في محافظة الأحمدي.

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واستوقفهم الشخص الذي لم لتم تحديد هويته حتى اللحظة وسألهم عن هوياتهم وعند معرفته بانه إبن الشيخ طالبه بالنزول وهدده بالقتل إن لم ينفذ طلبه.

ولكن الفتى لم يمتثل لما قاله هذا الشخص وتابع طريقه على الرغم من ملاحقته من قبل صاحب الدراجة النارية في محاولة لإيقافهم .. ليتوارى بعد ذلك عن الأنظار بعد فشله في اللحاق بهم وإيقافهم .

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