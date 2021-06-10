بعد تصدرها السوشيال ميديا.. هذا ما قالته ليلى علوي عن صورة «من يؤتمن على العرض»

عدن - ياسمين عبد العظيم - في ظل حالة الجدل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة لـ «قائمة منقولات» تتضمن عبارة واحدة مكتوب فيها: «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال»، دخلت الفنانة المتألقة ليلى علوي على الخط.

وردًا على تلك الحالة من الجدل، قالت الفنانة المتألقة ليلى علوي، إنّ شقيقتها والسائد في عائلتها، هو الزواج دون كتابة «قائمة منقولات».

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وتابعت الفنانة ليلى علوي خلال تصريحات صحفية: «اللي بيمشي على الشرع بوجهٍ عام، عمره مش بيخيب كما يُقال».

وشددت الفنانة المتألقة ليلى علوي في تصريحاتها على أنّ الحب هو أساس كل شيء في العلاقة الزوجية، وكذلك الاحترام، قائلة: «الاحترام يضمن بقاء العلاقة.. وهو يعود للشخصية سواء صادقة وأمينة ومستقيمة وصريحة».

وأشارت الفنانة المتألقة إلى أن «الكلمة السائدة في المجتمع الخاصة بـ (أنا بشتري لبنتي راجل).. الراجل الحقيقي بيكون صادق وأمين مش مخادع وكداب».