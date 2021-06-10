بسبب «الحاج متولي».. أسرة نور الشريف تقيم دعوى قضائية ضد حلواني شهير

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت أسرة الفنان الراحل نور الشريف إقامتها دعوى قضائية على محل شهير للحلويات، وذلك لاستخدامه مشهدا للفنان الراحل، خلال حملة إعلانية لهم.

ووفقًا لما ذكرته أسرة الفنان الراحل، فإن سلسلة المحال الشهيرة استخدموا مقاطع للفنان الراحل نور الشريف من مسلسل «عائلة الحاج متولي».

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ووفقًا لأسرة الفنان نور الشريف، فإن المحل الشهير استخدم مقطع للفنان الراحل أثناء أدائه دور البطولة في المسلسل الاجتماعي «عائلة الحاج متولي»، وبصوت مغاير لصوته، وذلك خلال إحدى الحملات الإعلانية لهم، للترويج لمنتجاتهم الغذائية.

النزاع القضائي بين الطرفين لم يكن وليد اليوم أو حتى هذا العام، بل بدأ في شهر مايو العام الماضي، حين طلب محامي أسرة الفنان الراحل نور الشريف، في دعوى أقامها وكيلا عن ورثته، بانتداب أحد الخبراء المختصين بحقوق الملكية الفكرية، تكون مهمته الاطلاع على الإعلان التجاري الخاص للمحال المُدعى عليها، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لهم قد حصل على موافقة كتابية من ورثة الفنان الراحل نور الشريف «المُدعين» لاستغلال مشهده في مسلسل الحاج متولي، من عدمه، قبل عرضه في الحملة الإعلانية.