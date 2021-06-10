انت الان تتابع خبر كأنها جهنم.. السعودية تحترق وآلاف المساحات الأرضية تتحول إلى نار... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تجاوزت مساحة الحريق الذي اندلع قبل عدة أيام في إحدى الغابات شمال محافظة النماص بالسعودية، 10 آلاف متر مربع.

واندلع الحريق وفقاً لـقناة "الإخبارية السعودية"، بعيداً عن القرى والمنازل والممتلكات الخاصة والأماكن السياحية والمتنزهات.

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وتشارك عدة جهات في محاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع في موقع وعر، وفي مقدمتها فرق الدفاع المدني بالنماص، والفرق المساندة له بمنطقة عسير، وفرق تطوعية للبحث والإنقاذ.

وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد وثّقت تصاعد أعمدة الدخان من منطقة وعرة بإحدى الغابات الواقعة شمال المحافظة.

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