انت الان تتابع خبر الفلكية التي لم تخطئ توقعاتها يوماً ترعب العالم بتنبؤ عن موعد "يوم... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلقت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الملقبة بسيدة التوقعات سلسلة من التوقعات الجديدة أثارت الرعب في قلوب الكثيرين.

وتوقعت المتنبئة الشهيرة أن تغزو حشرات غريبة تحمل باكتيريا سامة وخطيرة بعض الدول فيما ستهز العالم انفجارات قوية متوقعة أن يضرب نيزك ضخم كوكب الأرض والضحايا تتخطى المئات وتشرد عدد كبير من الناس.

ملك عمان السلطان هيثم يزف البشرى أخيراً لليمنيين ويعلن موعد انتهاء الحرب باليوم

# فضيحة مدوية: ضبط مفتي دولة عربية يمارس الفاحشة مع ممرضة حسناء داخل مستشفى عام (صورة)

# كويتية تعرض جسدها لبائع في محل: تقدمت إليه وباغتته بـ "حضن" ساخن.. وحين خرجت اكتشف الصدمة

#نبأ صاعق يحدث الآن: إعلان الطوارئ في دولة خليجية بعد تعرض نجل الأمير لمحاولة اختطاف واغتيال.. ومفاجأة مدوية في هوية الفاعل

(*الأخبار الـ5 المشتعلة الآن)

البحرين تهتز بعد مقطع لشايب يتحرش بطفلة من الخلف في...

الإطاحة بالفتاة الملحدة: سعودية تستهزئ بالقرآن الكريم...

علامات يوم القيامة تخرج من الكويت: شاب يمارس الفاحشة...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بأن يجتمع ترامب وبايدن مجددا في حدث ما ويكون اللقاء لصالح الأول متوقعة أيضاً تعرض الهند والصين إلى تلوث كميائي كبير وينتقل إلى بعض الدول.

ومضمن توقعاتها الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

كما توقعت مواجهة مرتقبة بين لبنان واسرائيلو تسوية مفاجئة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس عون وستحصل على موافقة الجميع من بينهم جبران باسيل ومن شأن هذه التسوية تسهيل الحكومة اللبنانية.

وليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية ولدت في بيروت (17 يناير 1958) من أب مصري وأم لبنانية وتعتبر من العرافات المشهورات في الوطن العربي حيث تلقب بسيدة التوقعات.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.