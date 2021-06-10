جنا دياب تصدم جمهورها بقرار غريب: «ببيع هدومي واللي عاوزهم يكلمني»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت جنا دياب، نجلة الفنان الكبير عمرو دياب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد عرض ملابسها للبيع.

ووفقًا لما نشرته جنا دياب من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد عرضت ملابسها للبيع، دون توضيحها السبب خلف ذلك.

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قالت جنا دياب تعليقًا على الصورة التي نشرتها: «أنا ببيع ملابسي الخاصة، راسلوني على الخاص إذا رغبتوا في شراؤهم».

واكتفت ابنة عمرو دياب بتلك الكلمات، دون كشفها عن السبب الحقيقي خلف الأمر، ما أثار الغموض حولها.

وخلال الشهر الماضي، أثارت جانا عمرو دياب، الجدل حولها، عقب كشفها خلال تصريحاتها مع برنامج «et بالعربي»، باحتمالية إصابتها بورم في الأحبال الصوتية، قائلة: «أنا شخصية حيوية جدًا، وأتحدث كثيرًا وبسبب حديثي الكثير لدي مشاكل في الصوت، وهي عقد في الصوت حيث إن أحبالي الصوتية تحتك ببعضها، ويؤدي ذلك لحدوث ورم سرطاني وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في أن أفقد صوتي».