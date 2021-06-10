حقيقة وفاة المخرج محمد سامي.. ومن وراء انتشار هذا الخبر

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد سامي

تصدر اسم المخرج محمد سامي قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء عن وفاته متأثراً بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

القصة بدأت عندما نشرت عدة مصادر صحفية نبأ وفاة المخرج محمد سامي بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى، بعد تدهور حالته الصحية.

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ومع انتشار الخبر على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، انتشر الخبر على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار فزع وقلق الكثير من جمهوره متسائلين عن حقيقة الأمر.

وفي سياق متصل، سرعان ما نفت مصادر مقربة، كافة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل بشأن وفاة المخرج محمد سامي.

وأشارت المصادر إلى أن المخرج محمد سامي بصحة جيدة، وبالتأكيد يوجد هناك تشابه في الاسماء المنشورة في بعض الصحف.

وتعد تلك الأزمة أحدث الأزمات التي لاحقت المخرج محمد سامي، فقل سابق تصدر مواقع التواصل بعد إعلان المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف التعامل معه.

وأشار الكثير من النقاد أن «نسل الأغراب» الذي شارك في الماراثون الرمضاني 2021، كان «القشة» التي قسمت ظهر محمد سامي، إذ تعرض لهجومٍ وانتقادات حادة من قبل الجمهور، وخرجت إثر ذلك الشركة المنتجة للمسلسل «المتحدة للخدمات الإعلامية»، وتقرر إيقاف التعامل مع محمد سامي نهائياً.