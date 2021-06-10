أول رد من عمر كمال عن زواجه من سمية الخشاب.. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - استطاع كليب “أوعدك” الذي طرحه المغني الشعبي “عمر كمال” الايام الماضية، والذي شاركته فيه النجمة سمية الخشاب، أن يحقق نجاح كبير خلال يومين، ونسب مشاهدة عالية تخطت المليون مشاهدة.

وبعد ساعات قليلة من طرح أغنية “أوعدك” على اليوتيوب، أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الفيسبوك” وانسجترام، حيث داول عدد من الجمهور صور ومقاطع للكليب.

وشهدت الايام الماضية تداول أنباء عن زواج الفنان عمر كمال بالفنانة سمية الخشاب، نظرًا للتعليقات الرومانسية التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الاخيرة.

من جانبه قال المطرب عمر كمال:” سمية الخشاب فنانة جميلة ولكن تجمعني بها علاقة عمل فقط وأحضر معها لأغنية جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة”.

وأكد عمر كمال- في اتصال هاتفي ببرنامج “القاهرة اليوم”- عن سعادته بالتعاون مع سمية الخشاب في الكليب، ليُمازحه مقدم البرنامج إدوارد حول إمكانية ارتباطه وزواجه منها، ليرد عمر كمال ضاحكًا: “أتمنى والله”.