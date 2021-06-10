بإطلالة جريئة.. أول ظهور لناهد السباعي بعد تعرضها لوعكة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بإطلالة جريئة، ظهرت الفنانة ناهد السباعي في مقطع فيديو قصير لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، من حفل حضرته مؤخرا.

وبعد ذلك هو أول ظهور للفنانة ناهد السباعي بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، الفترة الماضية.

وظهرت ناهد السباعي في الفيديو وهي ترتدي فستان قصير “اوف شولدر”، مزين بالورود مع مجوهرات أنيقة.

ونال الفيديو إجاب آلاف المتابعين من جمهور ومحبي الفنانة ناهد السباعي، وانهالت التعليقات لها بالتمني لها بالشفاء.

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على انستجرام، تفاصيل تعرضها لعكة صحية، مشيرة إلى أنها من حوالي أسبوع شعرت بآلام شديدة، وذهبت إلى المستشفى وتم علاجها وأعطوها أدوية خاطئة وعادت إلى منزلها، ليزداد الآلم عليها.

وتابعت الفنانة ناهد السباعي، أنها بعدها ذهبت إلى مستشفى آخر والتقت بأكثر من طبيب وتم علاجها بشكل صحيح

جدير بالذكر ان آخر الاعمال الفنية التي شاركت فيها الفننة ناهد السباعي، هو مسلسل “النهاية” هوالذي كان من بطولة الفنان يوسف الشريف وبمشاركة عدد من نجوم الفن مثل: عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، سهر الصايغ، أحمد وفيق، وإخراج:ياسر سامي.

وحقق ذلك المسلسل نجاحا جماهيرا كبيرا وقت عرضه على الشاشة خلال شهر رمضان للعام الماضي.

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