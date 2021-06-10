بأغنية جديدة مع “المدفعجية”.. هل تتجه نيللي كريم للغناء الشعبي ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة نيللي كريم مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي في مصر اليوم الخميس 10 يونيو، ذلك بعد تصريحاتها الأخيرة حول اتجاهها للغناء خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة نيللي كريم قد شاركت فريق “المدفعجية” الشهير، في اغنية “مليونير مليونير”، والتي حققت نجاح غير مسبوق، أثناء عرضها في مسلسل 100 وش بطولة نيللي كريم وآسر يس.

ومؤخرًا ظهرت الفنانة نيللي كريم مع فريق “المدفعجية”، في أغنية جديدة بعنوان “دولا دولا” والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الاخيرة.

وبعد مشاركة الفنانة نيللي كريم فريق”المدفعجية” بأغنيتين شعبيتين، تساءل الجمهور عن امكانية احتراف نيللي كريم الغناء الشعبي، والتوجه للغناء الفترة المقبلة.

من جانبها قالت «نيللي كريم»:، «لا يوجد مانع أن الممثلين يغنوا والعكس، وأنا أغني من أجل متعة الجمهور فقط، وهذا شئ يسعدني ولكنه ليس احتراف ».

وفي سياق متصل، انتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير مشاهدها فى فيلم “200 جنيه”، وتنتظر عودة استئناف تصوير فيلم “العميل صفر” مع الفنان أكرم حسنى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللى كريم كان فى شهر رمضان الماضى، والذي شاركت فيه بمسلسل “ضد الكسر” تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد .

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامى مغاورى، رمزى العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسى، منا عادل.

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