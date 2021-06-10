انت الان تتابع خبر امريكا والسعودية يهددان الحوثي .. استعد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بلاده بالدفاع عن حلفائها ومنهم المملكة العربية السعودية التي تتعرض لهجمات من قوات الحوثيين.

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جاء ذلك خلال إفادة أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، تطرق فيها إلى العقوبات المفروضة على إيران بما فيها التي فرضت من إدارة دونالد ترمب.

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