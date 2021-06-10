اتفرج .. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نور عمرو دياب

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة شيرين رضا، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، عيد ميلاد ابنتها نور عمرو دياب، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدها والدها عمرو دياب أغنية “نور العين” الشهيرة.

و في صباح اليوم الخميس، نشرت شيرين رضا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، صورة لابنتها و علقت علي الصورة قائلة : عيد ميلاد سعيد يا نونو و ان شاء الله تحققي كل احلامك ، بحبك جدا جدا جدا .

وعلى الفور انهالت التعليقات من الفنانين والشخصيات المشهورة، الذين قاموا بتقديم التهاني والامنيات إلى نور عمرو دياب، وأبرزهم الفنانة غادة عبد الرازق والتي علقت بـ”عيد ميلاد سعيد”.

من جانبها ردت نور عمرو دياب على منشور والدتها الفنانة شيرين رضا، في تعليق وكتبت:” انا بحبك جدا جدا جدا ياماما”.

و في الفترة الاخيرة تعرضت نور دياب لحملة كبيرة من التنمر على شكلها، وذلك بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها.

والتزمت نور دياب الصمت التام، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

واعتادت نور عمرو دياب، أن تنشر صور لها بشكل شبه يومي لمتابعيها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتحظى الصور بإعجاب الجمهور ومن يحرصون على متابعتها.

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