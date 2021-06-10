على ترعة المريوطية.. رامي جمال يستعيد ذكرياته مع زوجته (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجىء المطرب رامي جمال، جمهوره اليوم الخميس 10 يونيو 2021، بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر المطرب رامي جمال، صورة جديدة له مع زوجته، يستعيد فيها ذكرياته معها، من امام ترعة المريوطية.

رامي جمال يستعيد ذكرياته مع زوجته

وعلق المطرب رامي جمال، على صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، مع زوجته، قائلا : ترعه المريوطيه احلي أيام .

وانهالت التعليقات على الصورة من محبي وجمهور المطرب رامي جمال، معجبين بقصة الحب التي تجمع بينه وبين زوجته.

من جانبها، علقت “ناريمان” زوجة المطرب رامي جمال على الصورة، وكتبت :” بصرف النظر عن شكلى دا بس انا عاوزة اروح المريوطية تاني والنبي”.

وكانت آخر أعمال المطرب رامي جمال، أغنية سينجل جديدة بعنوان “دقيقة واحدة” والتي تم طرحها في اول أيام عيد الفطر المبارك الماضي.

وأغنية “دقيقة واحدة” لرامي جمال، من ألحان ياسر أنور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.



وفي رمضان الماضي قدم رامي جمال تتر مسلسل “بين السماء والأرض والذى عرض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي وحقق نجاح كبير.

ومن المقرر ان يحيى كل من تامر عاشور ورامي جمال حفلا غنائيا في مركز المنارة يوم 2 ابريل المقبل.

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