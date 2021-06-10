أسما شريف منير تستعرض أنوثتها بفستان جذاب (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الإعلامية أسما شريف منير، جمهورها اليوم الخميس 10 يونيو 2021، بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في الصورة الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ، وهي تستعرض أنوثتها.

وظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في الصورة الجديدة، وهي ترتدي فستان جذاب باللون الاحمر، بتفصيلة مميزة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما لم تتكلف أسما شريف منير، في الماكياج كثيرا حيث اعتمدت على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر، تاركة شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها.

وحازت الصور على إعجاب آلاف المتابعن وجمهور أسما شريف منير، كما انهالت التعليقات التي تعبر عن حبهم الشديد لها.

ومؤخرًا أطلقت الاعلامية أسما شريف منير، بيانًا على حساها الرسمي على “انستجرام” توضح فيه ، حقيقة رجوعها إلى عصمة زوجها الأول وأبو ابنتها لارا.

وقالت أسما شريف منير في بيانها، أنها تلقت نصائح من المقربين بعدم التحدث عن حياتها الخاصة وتجاهل الشائعات، ولكنها رفضت النصيحة ووجدت من الضرورى الرد على أنباء عودتها إلى عصمة زوجها الأول، مؤكدة أن الأحداث الأخيرة التي مرت بحياتها قد تكون مفيدة لكل المنفصلين.

وتابعت:” موضوع انهارده هو اني انا و ابو بنتي قررنا ننزل نخرج عشان لارا كان بقالها كتيييييير مشافتناش في مكان واحد مع بعض، مشافتناش في كادر واحد مع بعض، ولأ احنا مش هنرجع لبعض لأ مش بنفكر خالص في كده، لان احنا دلوقتي في وضع احسن بكتير، يعني لما كنا مع بعض قررنا اننا منكملش لكن دلوقتي هنفضل في حياة بعض لاخر يوم في عمرنا عشان لارا هتفضل ربطتنا لاخر العمر”.

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