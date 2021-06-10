بفستان قصير.. مي عمر تفاجىء جمهورها بإطلالة جذابة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، جمهورها اليوم الخميس 10 يونيو 2021، بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة مي عمر، في الصورة بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستان قصير باللون الأبيض يعكس رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.

وظهرت مي عمر في الصورة، وهي تضع مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، بالإضافة إلى تحديد عينيها مع لون الكشمير في الشفاه.

وارتدت مي عمر في الصورة شنطة، رجح الجمهور ان تكون هي نفس الشنطة التي كانت ترتديها في الحلقة 18 من مسلسل لؤلؤ الذي قامت ببطولته.

ولاقت صورة مي عمر، إعجاب واهتمام الاف المتابعين من جمهور ومحبي الفنانة مي عمر، حيث حصدت الصورة 42 الف إعجاب في ساعتين فقط.

جدير بالذكر ان آخر الاعمال التي شاركت فيها الفنانة مى عمر كان بطولة مسلسل نسل الاغراب، لذي عرض في شهر رمضان الماضي، والذي حقق نجاح كبير.

وشارك في مسلسل نسل الاغراب كل من: دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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