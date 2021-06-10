محمد رمضان يبدأ تصوير كليب جديد مع ابنته.. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره اليوم الخميس 10 يونيو 2021، ونشر فيديو جديد له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الفنان محمد رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة ابنته.

وكتب محمد رمضان على الفيديو، قائلا: صباح النجاح في طريقي لتصوير كليب ثابت إخراج محمد سامي بعد الأسطورة والبرنس.. استنونا في ثابت ثقة في الله_نجاح.

وحصد الفيديو مايقرب من مليون مشاهدة في أول ثلاث ساعات من نشره على الموقع الرسمي للفنان محمد رمضان على انستجرام.

جدير بالذكر أن محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسي، وشاركة في البطولة عدد من نجوم الفن من بينهم سيد رجب وسمية الخشاب وهبة مجدي.

وفي وقت سابق أعلن الفنان محمد رمضان، صدور قرار بتحفظ الدولة على أمواله في البنوك، وفي أول تعليق له، قال محمد رمضان:” أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي”.

وذكر رمضان في الفيديو أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، دون أن يذكر رمضان السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

ولاقت تلك الأزمة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعية، مابين مؤيد ومهاجم لرد عل النجم محمد رمضان على قرار التحفظ على أمواله.

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