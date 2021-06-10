رانيا يوسف تصدم الجمهور بصور جديدة من برشلونة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة رانيا يوسف،جمهورها اليوم الخميس 10 يونيو 2021، بنشرها صور جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الصور الجديدة، خلال قضائها إجازة في برشلونة، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له مؤخرًا، بعدما نشرت صورتها مع رئيس نادي برشلونة.

وظهرت رانيا يوسف في الصور الجديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. بإطلالة صيفية مبهجة مرتدية فستاناً باللون الأبيض، مما نالت إعجاب متابعيها.

ونالت الصور على إعجاب آلاف المتابعين من جمهور ومحبي الفنانة رانيا يوسف، في مصر والوطن العربي.

ومؤخرًا أطلق بعض المتابعين لـ رانيا يوسف، هاشتاج مسيئا لها بعد نشرها صورة مع رئيس نادي برشلونة ظهر اليوم وعلقت: «مع أجمد رئيس نادي في العالم».

إلا أن الفنانة رانيا يوسف خرجت عن صمتها لترد على تلك الإساءة، وقالت على حسابها الرسمي على فيس بوك:” «قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها».

وتابعت رانيا يوسف: «متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده.. متحرشين ولازم يتفضحوا».

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