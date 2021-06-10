رسالة غريبة من أحمد الفيشاوي لزوجته في عيد زواجهما (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل النجم أحمد الفيشاوي، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، بعيد زواجه الثالث من زوجته ندي الكامل، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”.

وأهدى الفنان أحمد الفيشاوي، لزوجته رسالة رومانسية وكوميدية علي طريقته الخاصة، لاقت إعجاب الاف المتابعين من محبي وجمهور احمد الفيشاوي.

ونشر الفنان احمد الفيشاوي، مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، تجمعه مع زوجته، وكتب عليها :”3 سنين جواز دي معجزه يا نادية.. بحبك حب جنون.. كل سنة وأنتي طيبة أوي”.

وانهالت التعليقات على صور أحمد الفيشاوي وزوجته، والت كان من أبرزها تعليق للفنانة رانيا يوسف، قائلة :”أحبكما.. ربنا يسعدكم ويكفيكم شر عيون الناس”.