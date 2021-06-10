سيرة حلوة.. أول أغنية عن سمير غانم بعد وفاته (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الراحل سمير غانم

أعلن الفنان إيساف، عبر حسابه بموقع “انستجرام”، طرح أغنية جديدة له بعنوان “سيرة حلوة”، والتي تتحدث عن الفنان الراحل سمير غانم.

ومن المقرر ان تكون أغنية “سيرة حلوة” من كلمات أحمد شكري، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر وأحمد شعتوت، ومن المفترض طرحها خلال الايام القليلة المقبلة.

ونشر المطرب إيساف عبر حسابه بموقع “انستجرام”، برومو أغنية “سيرة حلوة” والتي يهديها لروح الفنان سمير غانم.

وعلق المطرب إيسا، علي الفيديو قائلا :”إهداء الي تاريخ الفنان اللي ياما سنين وسنين ادخل البسمة في بيوتنا كلنا سمير غانم .. إهداء من القلوب الي حبيب القلوب”.

وتقول كلمات أغنية “سيرة حلوة” :”اللي سايب سيرة حلوة لما يمشي الناس تشكر..اللي سايب سيرة حلوة في القلوب بيسيب علامة”.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، في 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومؤخرًا قام أحد جمهور النجم الراحل سمير غانم بكتابة دعوات على ورقة من أمام الكعبة المشرفة، ويقول فيها:”اللهم اغفر للأستاذ سمير غانم.. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين”.

من جانبه شارك الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تلك اللافتة الإنسانية من الجمهور، قائلا :”ربنا يتقبك منك ويحقق لك أضعاف ما تمنيت.. بارك الله فيك”.

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