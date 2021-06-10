بهوت شورت.. ديانا هشام تفاجىء الجمهور بصور جديدة مع محمد صلاح (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة الشابة ديانا هشام، جمهورها، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، بنشر صورة جديدة لها تجمعها مع اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مص ولاعب نادي ليفربول الانجليزي.

وفي الايام الماضية، نشرت الفنانة الشابة ديانا هشام، صورة ها مع اللاعب محمد صلاح، على إحدى شواطى مدينة العلمين الجديدة، لتفاجىء الجمهور اليوم بصورة جديدة لها مع صلاح.

وظهرت ديانا هشام في الصورة الجديدة مع محمد صلاح وهي ترتدي قميص أسود، وهوت شورت، وكتبت على الصورة :”أشعر بالفخر لمقابلة الأسطورة محمد صلاح أنه شخص متواضع للغاية”.

وحصدت صورة ديانا هشام مع النجم محمد صلاح، مايقرب من 30 ألف إعجاب في أولى دقائق نشرها على حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة محمد صلاح مع النجمة الشابة ديانا هشام، الأمر الذي أدى إلى تصدر الفنانة الشابة، ديانا هشام، محركات البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة.

بدأت ديانا هشام مشوارها الفني عام 2017، حيث ظهرت للجمهور في مسلسل الحساب يجمع للفنانة يسرا، والذي حقق نجاحا كبيرًا، حي أدت دور ابنتها، بالإضافة إلى مشاركتها في نفس العام في مسلسل ولاد تسعة مع الفنانين نيكول سابا وخالد سليم وأشرف زكي.

ثم اشتهرت ديانا هشام بدور مريم الذي قدمته بمسلسل أبو العروسة، والذي حقق نجاح كبير بين الجمهور المصري والعربي.

كما شاركت ديانا هشام في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “كوفيد 25” مع يوسف الشريف وآيتن عامر حيث قدمت شخصية (سمر).

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