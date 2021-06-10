بعد انباء ارتباطها..تعرف على حقيقة خطوبة الفنانة جميلة عوض

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة جميلة عوض

تعرف على حقيقة خطوبة الفنانة جميلة عوض ، تداولت أخبار عديدة بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط وخطوبة الفنانة الشابة جميلة عوض على مونتير سينمائي مشهور خلال الساعات القليلة الماضية واقتصر الحفل على الأهل والاصدقاء فقط، وعلى الفور تسائل العديد من الجمهور عن حقيقة هذا الأمر لعدم تداول أي صور للخطوبة،

فكشف عادل عوض والد الفنانة جميلة عوض، خلال تصريحات صحفية صباح اليوم، حقيقة ما تداول بشأن خطوبة ابنته على مونتير سينمائي مشهور، حيث أكد أن الخبر ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق وما هو إلا شائعات غير حقيقية، مؤكدا أن في حالة خطوبة ابنته بالتأكيد سيتم نشر صور الحفل حتى وإن كان مقتصرا على الاهل والاصدقاء فقط كما أشيع.

وتعجب والد جميلة عوض من تلك الشائعة، وقال ساخرا: “يستحيل حفل خطوبة فنانة زي جميلة عوض يكون مقتصر على الاهل فقط “، مؤكدا أن حفل خطوبتها عندما يقام سيكون حفلا كبيرا يضم الاهل والاصدقاء وكل محبيها ومعجبيها.

جدير بالذكر، أن الفنانة جميلة عوض أثارت حالة من الجدل والإثارة بسبب الدور الذي قامت بتجسيده من خلال مسلسل “حرب أهليه” الذي تم عرضه على الشاشة خلال شهر رمضان الماضي لهذا العام، المسلسل من بطولة الفنانة يسرا وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن مثل: باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي والعديد من الفنانين الأخرين، والمسلسل تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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